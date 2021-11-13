Путин перечислил политические, экономические и военные причины миграционного кризиса в Европе

Аргументы Недели → Политика 13+

13 ноября 2021, 12:15

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия не является первооткрывателем миграционного кризиса в Европе. По его словам, причины были созданы западными странами.

«Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер»,- высказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Путин отметил, что все страны принимали участие в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака, в Афганистане 20 лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев. Говоря об экономических проблемах, российский лидер затронул «очень высокие социальные пособия в Европе для мигрантов». По его мнению, хорошо работающий при большой безработице человек в ближневосточных странах, даже в нефтяной отрасли, получает на порядок меньше, чем неработающий мигрант с пособием в Германии.

«Зачем там жить и работать, если можно не работать и в два-три раза больше получать?» - добавил президент.

Ранее замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев назвал «абсурдом» обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе с Польшей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости