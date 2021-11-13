Путин напомнил, что Украина уже перекрывала поступление газа в ЕС в 2008 году

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13 ноября 2021, 12:52

плита, фото: pixels.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2008 году Украина уже перекрывала транзит российского газа через свою страну в Европу. Так глава государства отреагировал на угрозы белорусского лидера Александра Лукашенко остановить поступление голубого топлива в ЕС в ответ на санкции.

«Ведь такая практика у нас уже есть, но с Украиной. В 2008 году, дай Бог памяти, мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов. Все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе»,- напомнил глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Ссылаясь на мнения специалистов, Путин добавил, что Украина «закрутила вентиль» и «просто перекрыла российский газ в Европу».

Ранее Путин предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Белоруссию в Европу.

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