Лавров: непризнание Францией вакцинации «Спутником V» затрудняет работу российских дипломатов в стране

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12 ноября 2021, 22:24 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, 12 ноября, что непризнание французскими властями вакцинации российским препаратом "Спутник V" препятствует работе дипломатов РФ.

Глава МИД России подчеркнул, что российские дипломаты на французской территории не могут свободно выполнять свои функции, поскольку им каждые два дня приходится предоставлять ПЦР-тесты. Лавров отметил, что Москва не требует этого от французских дипломатов – они имеют возможность прививаться любой вакциной и передвигаться по столице России и другим городам.

По словам Сергея Лаврова, в настоящий момент обсуждение проблемы непризнания властями Франции "Спутника V" ведется. Министр выразил уверенность в том, что проблема будет решена.

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