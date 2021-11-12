Генерал армии США Милли заявил, что действия России вблизи границы с Украиной не являются открыто агрессивными

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12 ноября 2021, 21:22 Источник: РИА "Новости"

Марк Милли, Patrick Semansky/POOL

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в пятницу, что действия российских военных "вблизи украинской границы" не говорят о намерении РФ вторгнуться в страну.

Марк Милли в рамках лекции в университете Дьюка подчеркнул, что речь не идет о "чем-то открыто агрессивном". По словам сотрудника Пенгатона, действия России не говорят о том, что страна "собирается вторгнуться [на Украину] в ближайшие дни".

По словам главы объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки, Вашингтон пристально наблюдает за "маневрами на российской стороне украинской границы".

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