Генерал армии США Милли заявил, что действия России вблизи границы с Украиной не являются открыто агрессивными

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в пятницу, что действия российских военных "вблизи украинской границы" не говорят о намерении РФ вторгнуться в страну.
Марк Милли в рамках лекции в университете Дьюка подчеркнул, что речь не идет о "чем-то открыто агрессивном". По словам сотрудника Пенгатона, действия России не говорят о том, что страна "собирается вторгнуться [на Украину] в ближайшие дни".
По словам главы объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки, Вашингтон пристально наблюдает за "маневрами на российской стороне украинской границы".
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