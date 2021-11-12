Джо Байден и Си Цзиньпин 15 ноября проведут саммит по видеосвязи

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября проведут саммит по видеосвязи. Об этом сообщила сегодня вечером пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Согласно последней информации, виртуальная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится вечером в грядущий понедельник. Джен Псаки уточнила, что лидеры США и Китая обсудят, как ответственно подойти к соперничеству между двумя странами, а также определят пути совместной работы в тех сферах, где интересы Вашингтона и Пекина совпадают.
Представитель Белого дома уточнила, что в рамках онлайн-встречи Джо Байден планирует "четко и откровенно" донести до Си Цзиньпина озабоченности Соединенных Штатов Америки относительно действий КНР.
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