Байден заявил, что Путин и Цзиньпин выражали сомнения в способности функционирования демократий в XXI веке

Аргументы Недели → Политика 13+

10 ноября 2021, 08:28 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, согласно которому глава РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали ему понять, что сомневаются в эффективности демократических систем.

Байден заметил, что "только приехал" с саммита Группы двадцати в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, в рамках которых мир задавался вопросом, правда ли, что "Америка вернулась". На фоне разобщенности в США, штурма Капитолия и прочих событий страны пытаются понять, способна ли американская демократическая система добиваться успеха. "Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это", – подчеркнул американский лидер.

Джо Байден, однако, заметил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин давали ему понять – демократии в XXI веке не могут функционировать, так как для достижения соглашения необходимо слишком много времени, вследствие чего победят автократии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости