Замминистра энергетики Украины заявил о состоянии энергетической войны с Россией

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12 ноября 2021, 07:00 Источник: РБК

ЛЭП, Виктор Лисицын/globallook.com

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что Россия блокирует поставки угля из Казахстана на Украину и уменьшает транзит газа. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

«Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис»,— сказал замминистра.

По словам Немчинова, несмотря на попытки России «ввести Украину в еще большую энергетическую войну», его ведомству достаточно успешно удается нивелировать ситуацию.

На прошлой неделе глава глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала все поставки энергетического угля из Казахстана на Украину в ноябре. Техническая блокировка, по его словам, происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с энергетическим углем через РФ. Позже в РЖД отвергли это обвинение. Не согласился с ним и Казахстан.

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