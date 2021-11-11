Лавров сообщил, что Франции не уйти от разговора об ответственности за действия Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

11 ноября 2021, 19:53 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Франция несёт ответственность за кризис на юго-востоке Украины. По его словам, эта тема будет неизбежно обсуждаться на завтрашней встрече в Париже.

«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, ну я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве»,- пояснил дипломат.

12 ноября в Париже в рамках международной конференции по Ливии пройдет встреча министров иностранных дел и обороны Франции и России. Представители стран обсудят ситуацию в Западной Африке и на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на деструктивную политику Украины, которая всё больше делает ставку на «силовые методы».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости