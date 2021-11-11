Крымский парламентарий Гемпель: Украине надо взять пример с Никарагуа и открыть свое представительство на полуострове

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11 ноября 2021, 08:02 Источник: РИА Новости

Крым, фото pixabay.com

Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель предложил Украине взять пример с Никарагуа и открыть свое представительство на полуострове.

Так депутат отреагировал на введение Украиной санкций против лиц, причастных к открытию диппредставительства Никарагуа в Крыму. Об этом решении сообщил 10 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В санкционном списке четыре гражданина России.

«К бредовым санкциям мы уже привыкли. Это контрпродуктивно. Пора уже киевским властям уяснить, что никакие санкции не способны напугать крымчан и затормозить развитие полуострова. Поэтому разумно уйти от политики санкций и в рамках развития российско-украинских отношений признать полуостров частью России и открыть свое представительство, взяв пример с Никарагуа»,- заявил Гемпель.

Государство Никарагуа признало полуостров частью России в 2014 году. Консульство страны открылось в Крыму год назад. Кабинет Министров Украины в ответ на это предложил ввести «жесткие секторальные санкции» против Никарагуа.

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