Шойгу сообщил о появлении в России нового зенитно-ракетного комплекса С-550

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9 ноября 2021, 23:01 Источник: ТАСС

Сергей Шойгу, фото: сайт Кремля

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве во вторник упомянул в числе других зенитных ракетных систем ПВО зенитно-ракетный комплекс С-550.

Говоря о поручениях президента России, данных в ходе совещаний в Сочи, Шойгу сказал: «Рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550».

До этого о существовании в России комплекса ПВО или ПРО под индексом С-550 известно не было. Проект, носивший такое название, разрабатывался еще в СССР, в ЦКБ "Алмаз". Речь тогда шла о системе противоракетной обороны ближнего перехвата. После распада Союза работы над проектом были прекращены.

Ранее министр обороны заявлял, что «на фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам».

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