Шойгу: на фоне призывов к военному сдерживанию РФ НАТО стягивает силы к российским границам

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявление своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России с использованием оружия.
«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», - высказал министр.
Шойгу отметил, что «безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России». По его словам, к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готов только Североатлантический альянс. Глава Минобороны добавил, что реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане «закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир».
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия систематически нарушает воздушное пространство государств, которые являются партнерами НАТО, вследствие чего следует уделить внимание их защите. Она обвинила Москву в постоянных кибератаках, а также разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросюза.
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