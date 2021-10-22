Глава Минобороны Германии Крамп-Карренбауэр призвала НАТО показать России готовность применить оружие

Аргументы Недели → Политика 13+

22 октября 2021, 09:14 Источник: Deutschlandfunk

глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Christophe Gateau/dpa

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в радиоэфире, что Североатлантическому альянсу следует продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что никто не должен рассматривать возможность нападения на союзников НАТО в странах Балтии и акватории Черного моря. Глава Минобороны Германии заметила, что РФ якобы систематически нарушает воздушное пространство государств, которые являются партнерами альянса, вследствие чего следует уделить внимание их защите.

Кроме того, руководитель ведомства обвинила Россию в постоянных кибератаках, а также разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости