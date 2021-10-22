Глава Минобороны Германии Крамп-Карренбауэр призвала НАТО показать России готовность применить оружие

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в радиоэфире, что Североатлантическому альянсу следует продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что никто не должен рассматривать возможность нападения на союзников НАТО в странах Балтии и акватории Черного моря. Глава Минобороны Германии заметила, что РФ якобы систематически нарушает воздушное пространство государств, которые являются партнерами альянса, вследствие чего следует уделить внимание их защите.
Кроме того, руководитель ведомства обвинила Россию в постоянных кибератаках, а также разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.