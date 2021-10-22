Пушков заявил, что за словами генсека НАТО о намерении улучшить отношения с Россией ничего не стоит

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об отношениях с Россией.
Ранее Йенс Столтенберг сообщил о готовности НАТО к контактам с Россией, однако добавил, что в альянсе осознают сложность отношений с Москвой и намерены продолжать стремиться к их улучшению.
Алексей Пушков саркастически отметил, комментируя вышеуказанное заявление, что не иначе, как именно ради этого НАТО вела словесную войну против РФ, обрубала контакты и "угробила СРН". Сенатор заметил, что подобные речи Москва слышит долгие годы. "За ними не стоит ничего", – заключил Пушков.
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