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Министры обороны стран-членов НАТО намерены оценить возможности российского ракетного и ядерного потенциала

, 20:16 Источник: ТАСС

Министры обороны стран-членов НАТО намерены оценить возможности российского ракетного и ядерного потенциала
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency

Министры обороны стран НАТО в рамках встречи, которая должна состояться 21-22 октября, планируют оценить возможности российского ракетного и ядерного потенциала, в частности, гиперзвуковые ракеты.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что также будет дана оценка ответной реакции НАТО на угрозу, которая якобы исходит от ядерных ракетных систем Российской Федерации.

Столтенберг уточнил, что организация является твердым сторонником мира без ядерного оружия, однако не верит в эффективность односторонних действий. По его словам, в НАТО считают, что мир, в котором у РФ, Китая и КНДР будет ядерное оружие, а у альянса – нет, не станет более безопасным.

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