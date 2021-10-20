Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не намерен выводить оружие в космос

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил вечером в среду, 20 октября, что альянс не планирует размещать оружие в космосе, однако не может утверждать, что у стран-членов организации нет таких планов.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО адаптирует и развивает собственные военные возможности и вкладывает средства в новые проекты, чтобы защищаться от любых угроз, в частности, от гиперзвуковых ракет. По словам генсека, альянс также активизирует работу в космосе, так как эта сфера важна для систем связи, для разведки, наблюдения и возможности засекать ракетные запуски.
Столтенберг не уточнил, имеются ли у стран НАТО системы, которые могут перехватывать гиперзвуковые ракеты.
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