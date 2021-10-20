Столтенберг заявил, что решение РФ об остановке работы дипмиссий НАТО не способствует диалогу

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20 октября 2021, 16:22 Источник: ТАСС

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Juan Carlos Rojas

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что решение России приостановить работу дипмиссий альянса не способствует диалогу, однако организация готова его продолжать и провести заседание СРН.

Йенс Столтенберг подчеркнул сегодня, что предложение созвать заседание Совета Россия - НАТО в настоящий момент остается актуальным. По его словам, Североатлантический альянс ждет ответа Москвы.

Генсек НАТО подчеркнул, что организация воспринимает кризис в отношениях с Российской Федерацией как аргумент в пользу продолжения диалога, который в условиях напряженных отношений является необходимым.

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