Столтенберг заявил, что решение РФ об остановке работы дипмиссий НАТО не способствует диалогу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что решение России приостановить работу дипмиссий альянса не способствует диалогу, однако организация готова его продолжать и провести заседание СРН.
Йенс Столтенберг подчеркнул сегодня, что предложение созвать заседание Совета Россия - НАТО в настоящий момент остается актуальным. По его словам, Североатлантический альянс ждет ответа Москвы.
Генсек НАТО подчеркнул, что организация воспринимает кризис в отношениях с Российской Федерацией как аргумент в пользу продолжения диалога, который в условиях напряженных отношений является необходимым.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.