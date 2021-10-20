Аргументы Недели Политика 13+

Столтенберг заявил, что решение РФ об остановке работы дипмиссий НАТО не способствует диалогу

, 16:22 Источник: ТАСС

Столтенберг заявил, что решение РФ об остановке работы дипмиссий НАТО не способствует диалогу
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Juan Carlos Rojas

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что решение России приостановить работу дипмиссий альянса не способствует диалогу, однако организация готова его продолжать и провести заседание СРН.

Йенс Столтенберг подчеркнул сегодня, что предложение созвать заседание Совета Россия - НАТО в настоящий момент остается актуальным. По его словам, Североатлантический альянс ждет ответа Москвы.

Генсек НАТО подчеркнул, что организация воспринимает кризис в отношениях с Российской Федерацией как аргумент в пользу продолжения диалога, который в условиях напряженных отношений является необходимым.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Юрий Швыткин, являющийся заместителем главы комитета Госдумы РФ по обороне, назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов». Такое заявление прозвучало в ходе разговора депутата со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

Политика