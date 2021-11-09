Президенты Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

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9 ноября 2021, 16:28 Источник: РБК

Президент Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Владимир Путин по телефону обсудил с Александром Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе, возникшей из-за большого скопления беженцев.

Как сообщает сайт Кремля, президенты затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества с учетом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Путин и Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов и обменялись мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.

Пресс-служба Лукашенко в сообщении о разговоре двух президентов сделала больший акцент именно на теме кризиса на границе с Польшей: «Главы государств в деталях обсудили происходящие на белорусско-польских рубежах тревожные факты и тенденции».

Пресс-служба сообщила также, что тема о «жестких действиях польской стороны по отношению к мирным людям» заняла «особое место в разговоре». «При этом, как было подчеркнуто, особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши».

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