Глава МИД ДНР Никонорова заявила о захвате Украиной поселка Старомарьевка в «серой зоне»

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9 ноября 2021, 12:54 Источник: РИА "Новости"

украинские военные, Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com

Глава Министерства иностранных дел самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова заявила во вторник, 9 ноября, что украинские силовики захватили поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе.

Наталья Никонорова подчеркнула, что украинские вооруженные формирования продвинулись вперед и фактически захватили Старомарьевку – вывесили в поселке украинский флаг, возвели на территории новые фортификационные сооружения, а также оборудовали траншеи.

Глава МИД ДНР заметила, что вышеуказанный населенный пункт находился в "серой зоне" и был демилитаризован. Никонорова добавила, что руководство самопровозглашенной республики пыталось донести до украинских властей посредством Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, что эту деятельность следует прекратить, но в Киеве проигнорировали все призывы.

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