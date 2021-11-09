Захарова опровергла заявление Кулебы о том, что РФ замедляет процесс подготовки встречи в «нормандском формате»

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9 ноября 2021, 10:01 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия тормозит процесс переговоров в "нормандском формате".

Мария Захарова заявила, что Москва не замедляет процесс подготовки встреч "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) – она не намерена участвовать в "пустом постановочном мероприятии".

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ заметила, что если саммит будет наполнен смыслом, а именно, будут выполнены договоренности, достигнутые в рамках переговоров в "нормандском формате" ранее, то появится повод говорить о новой встрече.

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