Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил, что Москва несет ответственность за остановку «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в понедельник, что Киев, Париж и Берлин готовы к переговорам в "нормандском формате" как на уровне министров, так и на уровне глав государств.
Ранее Сергей Никифоров сообщил, что продолжение "нормандского формата" в настоящий момент находится под большим вопросом, так как сторонам не удается договориться о следующем саммите.
Позже он подчеркнул, что вышеуказанный формат остается безальтернативной площадкой для прекращения конфликта в Донбассе. По словам пресс-секретаря украинского лидера, именно Москва несет ответственность за задержку в проведении переговоров "нормандской четверки".
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