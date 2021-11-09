Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил, что США с тревогой воспринимают перемещения ВС РФ на границе с Украиной

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в понедельник, что Соединенные Штаты Америки продолжают наблюдать вызывающие обеспокоенность перемещения Вооруженных сил РФ на границе с Украиной.
Джон Кирби подчеркнул 8 ноября, что призывает российскую сторону "сделать свои намерения более понятными".
Пресс-секретарь Пентагона также заметил накануне, что не намерен комментировать возможные планы Москвы на фоне американских данных о перемещении войск РФ, а также раскрывать информацию разведслужб Соединенных Штатов Америки на этот счет.
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