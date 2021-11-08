Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: в Киеве готовы реагировать на развитие ситуации «с войсками РФ у границ Украины»

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что делать выводы о возможном развитии событий со стягиванием российских войск к украинским границам преждевременно, но Киев готов реагировать.
Сергей Никифоров заявил, что Россия "уже давно держит специфические группировки войск" недалеко от границ Украины. По словам пресс-секретаря Владимира Зеленского, характер и активность данных группировок дают возможность делать "определенные выводы" об их назначении.
Никифоров заметил, что делать какие-либо выводы о "конкретных целях" РФ пока преждевременно, однако Украина и ее партнеры готовы реагировать на любые сценарии.
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