Обама раскритиковал лидеров Китая и России за отсутствие на саммите в Глазго

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8 ноября 2021, 20:04 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Барак Обама, imago stock&people

Бывший президент США Барак Обама в понедельник подверг критике лидеров РФ и Китая за то, что они лично не приняли участие в климатической конференции COP26, которая сейчас проходит в Глазго.

Барак Обама подчеркнул, что было "прискорбно видеть", что лидеры двух крупнейших "источников выбросов" КНР и России отказались присутствовать на климатической конференции. Экс-президент США также заявил, что национальные планы Пекина и Москвы в настоящий момент отражают то, что похоже на "опасный недостаток срочных действий".

"Очень жаль", – заключил Барак Обама в рамках выступления на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

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