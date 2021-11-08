Обама раскритиковал лидеров Китая и России за отсутствие на саммите в Глазго

Бывший президент США Барак Обама в понедельник подверг критике лидеров РФ и Китая за то, что они лично не приняли участие в климатической конференции COP26, которая сейчас проходит в Глазго.
Барак Обама подчеркнул, что было "прискорбно видеть", что лидеры двух крупнейших "источников выбросов" КНР и России отказались присутствовать на климатической конференции. Экс-президент США также заявил, что национальные планы Пекина и Москвы в настоящий момент отражают то, что похоже на "опасный недостаток срочных действий".
"Очень жаль", – заключил Барак Обама в рамках выступления на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.