Читатели немецкой газеты напомнили Байдену о «непогрешимых» США после упреков в адрес Путина из-за саммита по климату

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4 ноября 2021, 08:59 Источник: ИноСМИ

Джо Байден, фото: Bernd von Jutrczenka/ globallookpress.com

Читатели немецкого издания отреагировали на критику президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые не приехали на мировую конференцию по климату в Глазго.

«И чего Байден ругает лидеров Росси и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолеты. Вся эта 25-я конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла»,- высказал один из пользователей.

Другой читатель предложил направить упреки Байдена «непогрешимым» США и ФРГ. По его словам, именно из Германии «исторически ушла в атмосферу большая часть индустриальных выхлопов углекислого газа - со времен начала индустриальной эры».

Его поддержал еще один комментатор, отметив, что Германия делает в среднем на одного жителя «намного больше выхлопов и выбросов в землю, в воздух и воду», чем КНР - в расчете на одного китайца.

«Ого! Нужно срочно отправить Грету протестовать на площади Небесного Спокойствия в Пекине. Это, конечно, не помешает среднему китайцу заниматься тем самым преступным потреблением, которое американцы себе много лет позволяли без всяких уколов совести»,- добавил другой.

Однако нашлись и те, кто согласился с обвинениями Байдена.

«Вот что я вам про них скажу: белоснежно-чистые слова и грязные, чумазые от угля дела. Вот по этим признакам мы вас сразу разглядим. Недаром наш «Гринпис» сообщает, что в Китае только за минувший год были одобрены планы строительства еще 24 новых угольных электростанций»,- написал пользователь.

«Европа будет сокращать выбросы углекислого газа через повышение цен на бензин, электричество, воду и т.д. А Россия и Китай будут по-прежнему выкидывать в воздух всю ту же двуокись углерод, как будто никакого изменения климата у нас в мире нет!» - поддержал высказывание американского президента еще один читатель.

Он считает, что пока Россия и Китай не прекратят засорять атмосферу «никакого толка» от сокращения выбросов со стороны Европы не будет.

Ранее Байден выразил мнение, что у его российского коллеги Владимира Путина «горит тундра», а он ничего не делает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин сможет рассказать американскому лидеру лично о действиях по борьбе с пожарами в тундре.

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