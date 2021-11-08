Дипломат Кабулов анонсировал встречу «расширенной тройки» по Афганистану

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8 ноября 2021, 18:35 Источник: РИА "Новости"м

МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в понедельник, 8 ноября, анонсировал встречу "расширенной тройки" по афганской проблематике.

Замир Кабулов подчеркнул, что встреча "расширенной тройки" по Афганистану (Россия, США, Китай и Пакистан) состоится 11 ноября в Исламабаде.

Ранее директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации отметил, что Пакистан предложил во второй половине ноября провести в столице страны встречу "тройки", в рамках которой будут обсуждаться "конкретные практические вопросы".

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