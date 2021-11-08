Дипломат Кабулов анонсировал встречу «расширенной тройки» по Афганистану

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в понедельник, 8 ноября, анонсировал встречу "расширенной тройки" по афганской проблематике.
Замир Кабулов подчеркнул, что встреча "расширенной тройки" по Афганистану (Россия, США, Китай и Пакистан) состоится 11 ноября в Исламабаде.
Ранее директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации отметил, что Пакистан предложил во второй половине ноября провести в столице страны встречу "тройки", в рамках которой будут обсуждаться "конкретные практические вопросы".
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