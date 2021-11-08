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Дипломат Кабулов анонсировал встречу «расширенной тройки» по Афганистану

, 18:35 Источник: РИА "Новости"м

Дипломат Кабулов анонсировал встречу «расширенной тройки» по Афганистану
МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в понедельник, 8 ноября, анонсировал встречу "расширенной тройки" по афганской проблематике.

Замир Кабулов подчеркнул, что встреча "расширенной тройки" по Афганистану (Россия, США, Китай и Пакистан) состоится 11 ноября в Исламабаде.

Ранее директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации отметил, что Пакистан предложил во второй половине ноября провести в столице страны встречу "тройки", в рамках которой будут обсуждаться "конкретные практические вопросы".

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Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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