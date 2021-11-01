Лавров назвал «главной задачей» для России недопущение «перелива» терроризма из Афганистана

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1 ноября 2021, 08:59

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «главной задачей» для России не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии, а также «перелива» террористической угрозы.

«Прежде всего это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана; необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана»,- высказал дипломат в эфире программы Кирилла Вышинского «1/6» на телеканале «Россия 24».

Лавров отметил, что стабильность в этих странах особенно важна для Москвы, поскольку с центральноазиатскими союзниками у РФ нет никакой границы, «практически со всеми безвизовый режим».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия направит в Афганистан партию медикаментов и продовольствия.

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