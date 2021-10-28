Россия заявила о готовности оказывать помощь Афганистану

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28 октября 2021, 16:28

В ближайшее время Россия направит в Афганистан партию медикаментов и продовольствия. Москва рассчитывает, что США, Европа и НАТО присоединятся к гуманитарной помощи Кабулу.



Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров договорился с министрами иностранных дел соседних с Афганистаном государств о начале восстановления отношений с исламской республикой. Лавров заявил, что в стране должна быть налажена нормальная для людей жизнь. Важно минимизировать риски развития терроризма, возникновения миграционных проблем и гуманитарной катастрофы. При этом дипломат считает, что ответственные за возникновение кризиса в Афганистане, должны быть привлечены к ответственности.



Министры иностранных дел Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана ожидают, что мировое сообщество оперативно подключится к оказанию помощи Афганистану. Координирующую роль в этом процессе, по мнению Лаврова, должна занять ООН. Дипломаты выразили надежду, что в правительство Афганистана войдут представители всех этнических групп, а не только пуштуны. Правительство Афганистана не признано ни одним государством, хотя поверхностные контакты с талибами установили уже многие страны.





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