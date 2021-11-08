Меркель сообщила об окончательном уходе из политики

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 8 ноября, сообщила об окончательном уходе из политики. Она подчеркнула, что больше не будет заниматься данной деятельностью.
Ангела Меркель в рамках разговора с журналистами заметила, что она много лет занималась разрешением политических конфликтов и больше делать это не планирует.
Исполняющая обязанности канцлера ФРГ также призналась, что сначала хочет отдохнуть, а впоследствии займется тем, что придет в голову. Пока у Ангелы Меркель нет идей о будущем виде деятельности. Политик также призналась, что будет скучать по работе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.