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Меркель сообщила об окончательном уходе из политики

, 17:54 Источник: Deutsche Welle

Меркель сообщила об окончательном уходе из политики
канцлер ФРГ Ангела Меркель, Kay Nietfeld/dpa

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 8 ноября, сообщила об окончательном уходе из политики. Она подчеркнула, что больше не будет заниматься данной деятельностью.

Ангела Меркель в рамках разговора с журналистами заметила, что она много лет занималась разрешением политических конфликтов и больше делать это не планирует.

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ также призналась, что сначала хочет отдохнуть, а впоследствии займется тем, что придет в голову. Пока у Ангелы Меркель нет идей о будущем виде деятельности. Политик также призналась, что будет скучать по работе.

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Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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