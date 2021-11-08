Меркель сообщила об окончательном уходе из политики

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8 ноября 2021, 17:54 Источник: Deutsche Welle

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Kay Nietfeld/dpa

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 8 ноября, сообщила об окончательном уходе из политики. Она подчеркнула, что больше не будет заниматься данной деятельностью.

Ангела Меркель в рамках разговора с журналистами заметила, что она много лет занималась разрешением политических конфликтов и больше делать это не планирует.

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ также призналась, что сначала хочет отдохнуть, а впоследствии займется тем, что придет в голову. Пока у Ангелы Меркель нет идей о будущем виде деятельности. Политик также призналась, что будет скучать по работе.

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