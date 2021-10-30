Меркель призналась, что почувствовала «некое облегчение» в момент отставки

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель призналась, что в момент, когда она получила из рук президента Франка-Вальтера Штайнмайера уведомление об отставке, почувствовала «некое облегчение». Об этом она рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Конечно, ощутила некое облечение, но прежде всего большую благодарность за то, что я 16 лет могла занимать эту должность»,- заявила политик.
По словам Меркель, она еще несколько недель будет исполнять обязанности канцлера - «конечно, согласованно с теми, кто сейчас имеет большинство в бундестаге». Это потребует от нее «всего внимания». Политик заявила также, что она испытывает удовлетворение от работы, проделанной за 16 лет, и предположила, что, возможно, еще почувствует «легкую грусть».
Как сообщалось ранее, 3 ноября Меркель проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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