Меркель призналась, что почувствовала «некое облегчение» в момент отставки

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30 октября 2021, 13:36 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, Angelos Tzortzinis/globallook.com

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель призналась, что в момент, когда она получила из рук президента Франка-Вальтера Штайнмайера уведомление об отставке, почувствовала «некое облегчение». Об этом она рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Конечно, ощутила некое облечение, но прежде всего большую благодарность за то, что я 16 лет могла занимать эту должность»,- заявила политик.

По словам Меркель, она еще несколько недель будет исполнять обязанности канцлера - «конечно, согласованно с теми, кто сейчас имеет большинство в бундестаге». Это потребует от нее «всего внимания». Политик заявила также, что она испытывает удовлетворение от работы, проделанной за 16 лет, и предположила, что, возможно, еще почувствует «легкую грусть».

Как сообщалось ранее, 3 ноября Меркель проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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