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Представитель МИД ФРГ Зассе заявила, что Берлин, Париж и Киев готовы к встрече в «нормандском формате»

, 15:34 Источник: ТАСС

Представитель МИД ФРГ Зассе заявила, что Берлин, Париж и Киев готовы к встрече в «нормандском формате»
флаг Германии, pixabay.com

Представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе заявила в рамках брифинга в понедельник, 8 ноября, что работа над тем, чтобы встреча в "нормандском формате" состоялась, продолжается. 

Андрея Зассе заявила, что власти Германии обеспокоены нарушением перемирия в Донбассе и считают необходимым придать мирному процессу импульс. Дипломат также заметила, что французская, немецкая и украинская стороны готовы к встрече в "нормандском формате".

Зассе выразила надежду на то, что Москва также готова к проведению подобного контакта.

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Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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