Представитель МИД ФРГ Зассе заявила, что Берлин, Париж и Киев готовы к встрече в «нормандском формате»

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8 ноября 2021, 15:34 Источник: ТАСС

флаг Германии, pixabay.com

Представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе заявила в рамках брифинга в понедельник, 8 ноября, что работа над тем, чтобы встреча в "нормандском формате" состоялась, продолжается.

Андрея Зассе заявила, что власти Германии обеспокоены нарушением перемирия в Донбассе и считают необходимым придать мирному процессу импульс. Дипломат также заметила, что французская, немецкая и украинская стороны готовы к встрече в "нормандском формате".

Зассе выразила надежду на то, что Москва также готова к проведению подобного контакта.

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