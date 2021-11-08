Представитель МИД ФРГ Зассе заявила, что Берлин, Париж и Киев готовы к встрече в «нормандском формате»

Представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе заявила в рамках брифинга в понедельник, 8 ноября, что работа над тем, чтобы встреча в "нормандском формате" состоялась, продолжается.
Андрея Зассе заявила, что власти Германии обеспокоены нарушением перемирия в Донбассе и считают необходимым придать мирному процессу импульс. Дипломат также заметила, что французская, немецкая и украинская стороны готовы к встрече в "нормандском формате".
Зассе выразила надежду на то, что Москва также готова к проведению подобного контакта.
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