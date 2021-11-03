В МИД объяснили отказ Лаврова от участия в «нормандской встрече» министров плотным графиком

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3 ноября 2021, 16:54 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации днем в среду, 3 ноября, объяснили отказ руководителя внешнеполитического ведомства Сергей Лаврова от участия в "нормандской встрече" министров.

Согласно последней информации МИД РФ, рабочий график Сергея Лаврова в ближайшее время не позволяет ему принять участие в министерской встрече в "нормандском формате".

Напомним, в минувший понедельник, 1 ноября, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил получение предложения от Москвы по проведению новой встречи в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция).

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