В МИД ФРГ получил предложения России по проведению новой встречи в «нормандском формате»

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер в понедельник, 1 ноября, подтвердил получение предложения от Москвы по проведению новой встречи в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция).
Кристофер Бургер подчеркнул, что в настоящий момент вышеуказнный документ изучается. По словам дипломата, правительство ФРГ продолжает работать над подготовкой встречи глав Министерств иностранных дел четырех стран в ближайшее время.
31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках беседы с журналистами сообщил, что Москва передала партнерам предложения по содержательному наполнению новой встречи "нормандской четверки".
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