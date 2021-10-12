Песков заявил, что в Кремле с высокой степенью вероятности ожидают встречу глав МИД «нормандской четверки»

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12 октября 2021, 13:33 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль с высокой степенью вероятности ожидает встречу министров иностранных дел РФ, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате".

По словам Пескова, по итогам этой встречи станут ясны возможные контуры встречи лидеров стран-членов "четверки".

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что в минувший понедельник российский лидер поговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны в ходе беседы условились активизировать работу по подготовке к встрече и договорились провести консультации в рамках нормандской четверки на уровне руководителей МИД. Дата переговоров дипломатов будет объявлена позже.

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