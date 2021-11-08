Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом

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8 ноября 2021, 13:13 Источник: РИА Новости

Президент Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, такой телефонный разговор имел место», — ответил Песков на вопрос журналистов. Тематику беседы пресс-секретарь обозначил так: «Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам»

Ранее телеканал CNN, сославшись на названый источник, сообщил, что директор ЦРУ ездил в Москву, чтобы «предупредить Кремль о том, что Соединенные Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и чтобы попытаться определить мотивы действий России». Визит Бернса в Москву состоялся 2–3 ноября. Он встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

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