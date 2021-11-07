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Мария Захарова напомнила Украине о правилах применения беспилотников в зоне конфликта на Донбассе

, 17:02 Источник: Telegram

Мария Захарова напомнила Украине о правилах применения беспилотников в зоне конфликта на Донбассе
Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку беспилотника Вооруженных сил Украины, в зоне которой оказались наблюдатели ОБСЕ.

Атака была зафиксирована 6 ноября наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Украине территории у линии соприкосновения в Донбассе.

В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля организации.

«Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ»,- написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она обвинила Киев в нарушении минских договоренностей и призвала Германию и Францию обратить на это внимание. «Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное - надежду граждан Украины на мирную жизнь»,- написала Захарова.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о пожаре на нефтебазе в Кировском районе Донецка, к которому привела атака беспилотника Вооруженных сил Украины. 

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