Сергей Марков: Проблема России не в том что горит тундра, а что горят леса

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7 ноября 2021, 15:05

пожар в лесу, фото: pixels.com

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что у российского лидера Владимира Путина «горит» тундра, а он ничего не делает для решения этой проблемы. Так американский политик раскритиковал отсутствие своего коллеги на саммите по климату в Глазго.

«Это Байден обвинил Путина, что у него тундра горит. Это он сделал на климатическом саммите в Глазго. И это стало мемом. И смысл этого мема,- глупость. Потому что серьезной экологической проблемы пожаров тундры не существует. Тундра не горит. В серьезных масштабах»,- написал эксперт в своем блоге.

Марков пояснил, что в тундре мало растительности, но много болот. По его словам, этот мем еще раз доказывает «очень низкую квалификацию правительственных структур США, Госдепартамента и Совета национальной безопасности во внешней политике». Политолог считает, что из-за своей низкой компетентности и неубедительного вранья советники Байдена выставляют его «дурачком». Он уверен, что «заговор» здесь ни при чем.

«В России тундра не горит. А горят леса. И все больше горят. В 2020 и 2021 годах рекордные пожары, на площади 18 млн гектаров, это больше 2% российских лесов, которые составляют площадь 802 млн гектаров. В России 20% Мирового Леса. Россия гордится своим лесом. И лесные пожары для нас это огромна трагедия»,- подчеркнул Марков.

Эксперт призвал спичрайтеров Байдена это запомнить и писать своему президенту только «реальную» информацию.

Ранее представитель «Авиалесохраны» сообщил, что ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальная, поскольку обычно в это время тундра засыпана снегом.

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