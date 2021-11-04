Байден на климатическом саммите не ошибся, в России действительно горит тундра

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4 ноября 2021, 13:14

Фото: Соцсети

Внезапно выяснилось, что Байден был прав и в России, несмотря на приближающуюся зиму, действительно горит тундра. О крупном природном пожаре в Магаданской области сообщила «Авиалесохрана». Представитель ведомства отметил, что ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальная, так как обычно в это время тундра засыпана снегом. Об этом сообщает «РБК».

«Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Сотрудники «Авиалесоохраны» тушат, всего 12 человек работают. У нас проблемы с водой, водоемы все в округе уже замерзли, до 20 градусов мороза в этих местах.

Проехать туда невозможно, там болото подмерзшее. Но воду подвозят, пожарные ходят за ней несколько километров»,- передает «РИА Новости» слова представителя «Авиалесоохраны». Очагов возгорания несколько, причина возгорания не сообщается. Под угрозой линия электропередачи Армань-Янск.

Почему до сих пор ни МЧС, ни Минобороны не пришли на помощь не ясно. И очень странно, что в США знают, а в России молчат. Получается, что готовность к климатическим изменениям, пока только на словах, а на деле, как горело всё, так и горит.

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