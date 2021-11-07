Аналитик Юшков назвал слова Тимошенко об отказе Украины от «дешевого» газа «манипуляцией» цифрами

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7 ноября 2021, 12:59 Источник: RT

плита, фото: pixels.com

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление Юлии Тимошенко о том, что Украина впервые за 30 лет отказалась от «дешевого» газа.

Юшков считает, что на Украине сейчас образовалась «собственная некая биржа», и местные власти пытаются создавать либеральную модель рынка, копируя её с европейской. Однако, по его словам, в Европе есть множество производителей и поставщиков из других стран и всё это торгуется на бирже (и это и есть те самые спотовые рынки, то есть рынки краткосрочных контрактов). Эксперт добавил, что на Украине вместо огромного пула поставщиков несколько компаний производителей.

«Там несколько компаний газ производят, из-за рубежа закупается газ, но, по сути, предложение всё одно и то же. Все просто берут российский же газ, европейские посредники перепродают украинским компаниям»,- пояснил он RT.

Специалист уточнил, что текущая добыча голубооко топлива на Украине и так частично закачивалась в подземные хранилища. Кроме того, Юшков утверждает, что весь 2021 год газ в Европе стоил дорого, поэтому Киев не стал закупать его в большом объёме, вследствие чего плохо подготовился к отопительному сезону. Эксперт подчеркнул, что на начало отопительного сезона у страны было 18 млрд куб. м голубого топлива в ПГХ, но на самом деле 4 млрд из них принадлежит иностранным трейдерским компаниям, которые не собираются оставлять их для украинского рынка.

«На самом деле для украинского внутреннего рынка газа фактически меньше 14 млрд куб. м, а это очень мало. Поэтому, действительно, Украина не подготовилась. Поэтому Тимошенко, с одной стороны, какую-то полуправду говорит, а с другой стороны, откровенно манипулирует цифрами - ниоткуда ничего не могли взять по дешёвке»,- резюмировал он.

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