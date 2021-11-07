Глава украинской общины Крыма Гридчина назвала «нацистским» план Авакова по «возвращению» полуострова

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7 ноября 2021, 10:09 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала предложение бывшего главы МВД Украины принять «закон о коллаборантах» и «закон об амнистии», чтобы у жителей полуострова и Донбасса появилось желание «вернуться» в состав страны.

«План Авакова по своей сути нацистский. Арсен Аваков – это гауптштурмфюрер современности. Именно он является крестным отцом украинских нацбатальонов и продолжает идеологическую линию своих учителей из гитлеровской Германии и больших друзей из США, где в прошлом веке существовало много идей по сегрегации населения, по разделению людей на группы правильные - не правильные»,- высказала она.

Гридчина отметила, что Крым «был, есть и будет российским». Она уверена, что РФ «никогда не бросит своих братьев в ЛНР и ДНР», а также своих граждан, проживающих за пределами страны.

«Наша община максимально приложит свои усилия для защиты прав не только крымских украинцев, а также русскоязычных украинцев, проживающих на территории всей Украины»,- резюмировала собеседница.

Ранее Аваков заявил, что «главная цель» Киева – это «деоккупация» Донбасса и Крыма. Он призвал принять «закон о коллаборантах», который предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, а также «закон об амнистии» для людей, совершивших мелкие преступления.

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