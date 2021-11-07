Аргументы Недели Политика 13+

Глава украинской общины Крыма Гридчина назвала «нацистским» план Авакова по «возвращению» полуострова

, 10:09 Источник: РИА Новости

Глава украинской общины Крыма Гридчина назвала «нацистским» план Авакова по «возвращению» полуострова
Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала предложение бывшего главы МВД Украины принять «закон о коллаборантах» и «закон об амнистии», чтобы у жителей полуострова и Донбасса появилось желание «вернуться» в состав страны.

«План Авакова по своей сути нацистский. Арсен Аваков – это гауптштурмфюрер современности. Именно он является крестным отцом украинских нацбатальонов и продолжает идеологическую линию своих учителей из гитлеровской Германии и больших друзей из США, где в прошлом веке существовало много идей по сегрегации населения, по разделению людей на группы правильные - не правильные»,- высказала она.

Гридчина отметила, что Крым «был, есть и будет российским». Она уверена, что РФ «никогда не бросит своих братьев в ЛНР и ДНР», а также своих граждан, проживающих за пределами страны.

«Наша община максимально приложит свои усилия для защиты прав не только крымских украинцев, а также русскоязычных украинцев, проживающих на территории всей Украины»,- резюмировала собеседница.

Ранее Аваков заявил, что «главная цель» Киева – это «деоккупация» Донбасса и Крыма. Он призвал принять «закон о коллаборантах», который предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, а также «закон об амнистии» для людей, совершивших мелкие преступления.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью