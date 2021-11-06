Süddeutsche Zeitung: США обратились к Евросоюзу из-за «наращивания российских сил у границы с Украиной»

США обратились к Европейской службе внешних связей и некоторым странам ЕС из-за якобы наращивания российских сил недалеко от украинской границы. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщили журналисты.
Согласно последней информации, в конце текущей недели недели США обратились в Европейскую службу внешних связей, а также министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании в связи с "концентрацией войск РФ на границе с Украиной и высоким потенциалом эскалации".
Отмечается, что американское посольство в Берлине отказалось комментировать содержание обращения, однако представить дипмиссии заявил, что ни у кого не должна вызывать сомнений "непоколебимая поддержка" США независимости и территориальной целостности Украины "перед лицом российской агрессии".
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