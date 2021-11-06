CNN: директор ЦРУ Бернс приезжал в Москву, чтобы предостеречь РФ от планов проведения любых операций в отношении Украины

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6 ноября 2021, 07:51 Источник: CNN

директор ЦРУ Уильям Бернс, Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Источники телеканала CNN сообщили, что целью поездки директора ЦРУ США Уильяма Бернса в Москву являлась попытка дать России понять, что Штаты наблюдают за "сосредоточением войск" близ украинской границы.



Согласно последней информации, в рамках встреч в Москве Бернс пытался предостеречь Москву от планов по проведению любых наступательных операций. Директор ЦРУ якобы подчеркивал, что США внимательно отслеживают все перемещения войск РФ.

Кроме того, глава американского разведывательного ведомства выражал обеспокоенность тем, что Россия якобы способна использовать экспорт газа как рычаг давления на Украину и Европу, где в зимнее время может начаться новый энергетический кризис.

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