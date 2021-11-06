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Конгрессмены Роджерс и Тернер призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли для защиты Украины

, 07:09 Источник: Defence News

Конгрессмены Роджерс и Тернер призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли для защиты Украины
Конгресс США, pixabay.com

Американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена "развернуть военное присутствие страны в акватории Черного моря" в целях защиты Украины.

Роджерс и Тернер подчеркнули, что в связи с "недавним сосредоточением российских войск" на границе с Украиной необходимо принять оперативные меры для оказания поддержки Киеву в виде разведданных и оружия. По мнению конгрессменов, для "сдерживания" России следует развернуть военное присутствие США в акватории Черного моря.

Более того, Роджерс и Тернер призвали Байдена начать действия по обмену разведданными между Штатами и Украиной.

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