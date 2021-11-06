Дипломат Белоусов заявил, что для диалога с Москвой Киев и Тбилиси должны отказаться от беспочвенных обвинений

Заместитель постпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что в настоящий момент диалог по урегулированию двусторонних отношений с Украиной и Грузией невозможен.
Андрей Белоусов подчеркнул, что, судя по тем заявлениям, которые делают украинские и грузинские власти, два государства до настоящего момента не смогли преодолеть закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года в Грузии, а также относительно того, что происходит на востоке Украины, а также в Крыму с 2014 года.
Дипломат отметил, что российская сторона призывает Тбилиси и Киев занять объективную позицию и отказаться от безосновательных объявлений, поскольку без вышеуказанных шагов невозможно вести диалог об урегулировании существующих проблем.
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