Дипломат Белоусов заявил, что для диалога с Москвой Киев и Тбилиси должны отказаться от беспочвенных обвинений

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6 ноября 2021, 10:01 Источник: ТАСС

МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель постпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что в настоящий момент диалог по урегулированию двусторонних отношений с Украиной и Грузией невозможен.

Андрей Белоусов подчеркнул, что, судя по тем заявлениям, которые делают украинские и грузинские власти, два государства до настоящего момента не смогли преодолеть закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года в Грузии, а также относительно того, что происходит на востоке Украины, а также в Крыму с 2014 года.

Дипломат отметил, что российская сторона призывает Тбилиси и Киев занять объективную позицию и отказаться от безосновательных объявлений, поскольку без вышеуказанных шагов невозможно вести диалог об урегулировании существующих проблем.

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