Президент Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией

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4 ноября 2021, 17:25 Источник: ТАСС

Президент Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Президент России Владимир Путин из Севастополя поздравил россиян с Днем народного единства. «Крым и Севастополь навсегда с Россией», - сказал президент.

«Крым и Севастополь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа», - сказал Владимир Путин в своем поздравлении гражданам России в связи с Днем народного единства.

Президент прибыл сегодня в Севастополь. В планах главы государства - встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, ожидается заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Оно пройдет в формате видеосвязи. Президенты Путин и Лукашенко намерены утвердить 28 союзных программ, обновленную Военную доктрину, а также Концепцию миграционной политики.

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