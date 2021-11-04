Президент Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией

Президент России Владимир Путин из Севастополя поздравил россиян с Днем народного единства. «Крым и Севастополь навсегда с Россией», - сказал президент.
«Крым и Севастополь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа», - сказал Владимир Путин в своем поздравлении гражданам России в связи с Днем народного единства.
Президент прибыл сегодня в Севастополь. В планах главы государства - встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, ожидается заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Оно пройдет в формате видеосвязи. Президенты Путин и Лукашенко намерены утвердить 28 союзных программ, обновленную Военную доктрину, а также Концепцию миграционной политики.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.