Депутат Ананских надеется, что задержек с запуском «Северного потока - 2» перед отопительным сезоном не будет

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4 ноября 2021, 12:59 Источник: RT

табличка, фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал сообщение о том, что глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст усомнился в запуске «Северного потока - 2» до конца 2021 года.

«Сроки, которые были названы,- это максимальные сроки. Но я хочу напомнить, что сейчас наступает зимний период, а это значит, что потребность в газе возрастёт из-за отопительного периода»,- пояснил он RT.

Ананских надеется, что решение по заполнению «Северного потока - 2» и поставкам газа в Европу будут оперативно принято. По его словам, это будет выгодно в первую очередь жителям Германии и ЕС.

Ранее глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст сообщил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию «Северного потока - 2», и только четыре месяца дать свой вердикт.

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