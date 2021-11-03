Антонов не исключил введения новых санкций США против России

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов в среду, 3 ноября, в рамках беседы с журналистами заявил, что существует вероятность введения новых санкций против России со стороны США.
Анатолий Антонов подчеркнул, что исключить возможность объявления санкций против Российской Федерации со стороны Вашингтона нельзя. "Такая вероятность существует", – заметил российский посол в ходе разговора с представителями СМИ.
По словам Антонова, торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами Америки, несмотря на санкции, развивается.
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