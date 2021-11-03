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Антонов заявил, что каналы общения между Москвой и Вашингтоном постепенно восстанавливаются

, 20:43 Источник: Россия 24

Антонов заявил, что каналы общения между Москвой и Вашингтоном постепенно восстанавливаются
посол России в США Анатолий Антонов, Pavel Bednyakov/Xinhua

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в среду, 3 ноября, что российско-американские каналы общения в настоящий момент восстанавливаются. Данный процесс, по словам дипломата, происходит постепенно.

Анатолий Антонов подчеркнул, что у России и США установились деловые отношения по линии советов безопасности. Кроме того, по словам российского посла, Москва и Вашингтон никогда не прекращали контакты по линии Министерств иностранных дел.

Антонов обратил внимание на то, что РФ заинтересована в установлении прагматичных, деловых и предсказуемых отношений с Соединенными Штатами Америки.

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