Россия и США перед саммитом в Глазго «сверили часы»

Спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев заявил, что Россия и США "сверили часы" перед 26-й сессией конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.
Руслан Эдельгериев уточнил, что на полях конференции рабочих контактов пока не было, поскольку 3 ноября после двухдневного саммита лидеров проходит только первый рабочий день конференции.
По словам спецпредставителя президента России по климату, непосредственно перед вылетом в Глазго он беседовал по телефону со своим американским коллегой Джоном Керри. "Мы, безусловно, сверили часы", – подчеркнул Эдельгириев.
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