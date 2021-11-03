Россия и США перед саммитом в Глазго «сверили часы»

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3 ноября 2021, 17:56 Источник: РИА "Новости"

саммит COP266, Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency

Спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев заявил, что Россия и США "сверили часы" перед 26-й сессией конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

Руслан Эдельгериев уточнил, что на полях конференции рабочих контактов пока не было, поскольку 3 ноября после двухдневного саммита лидеров проходит только первый рабочий день конференции.

По словам спецпредставителя президента России по климату, непосредственно перед вылетом в Глазго он беседовал по телефону со своим американским коллегой Джоном Керри. "Мы, безусловно, сверили часы", – подчеркнул Эдельгириев.

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