Рада приняла отставку министра обороны Украины Андрея Тарана

Верховная рада Украины в среду, 3 ноября, удовлетворила заявление министра обороны страны Андрея Тарана об увольнении по собственному желанию. Решение поддержало большинство парламентариев.
Накануне в Верховную раду поступило заявление Андрея Тарана об увольнении. Ранее на пост министра обороны Украины депутаты из правящий партии "Слуга народа" согласовали кандидатуру вице-премьера правительства Алексея Резникова.
Отметим, что к деятельности Андрея Тарана на должности главы оборонного ведомстване раз высказывались претензии, однако есть информация о том, что чиновник принял решение подать в отставку самостоятельно – по состоянию здоровья.
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