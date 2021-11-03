Рада приняла отставку министра обороны Украины Андрея Тарана

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3 ноября 2021, 15:31 Источник: ТАСС

глава Минобороны Украины Андрей Таран, Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency

Верховная рада Украины в среду, 3 ноября, удовлетворила заявление министра обороны страны Андрея Тарана об увольнении по собственному желанию. Решение поддержало большинство парламентариев.

Накануне в Верховную раду поступило заявление Андрея Тарана об увольнении. Ранее на пост министра обороны Украины депутаты из правящий партии "Слуга народа" согласовали кандидатуру вице-премьера правительства Алексея Резникова.

Отметим, что к деятельности Андрея Тарана на должности главы оборонного ведомстване раз высказывались претензии, однако есть информация о том, что чиновник принял решение подать в отставку самостоятельно – по состоянию здоровья.

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