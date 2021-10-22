Депутат Рады Арахамия заявил, что Зеленский определился с кандидатурой нового министра обороны Украины в случае отставки Тарана

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22 октября 2021, 19:24 Источник: РИА Новости

флаг Украины, Andrey Nekrasov/imageBROKER.com

Руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия в пятницу заявил, что Владимир Зеленский определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки действующего главы Минобороны Андрея Тарана.

Президент Украины недавно анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но конкретно не уточнил, когда сменит.

Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники информировало, что могут заменить министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра соцполитики Марину Лазебную, министра юстиции Дениса Малюську и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Арахмия заявил, что окончательное решение президента уже есть, вопрос отставки Тарана в Раде могут рассмотреть в течении двух-трех недель,- сообщает агентство УНИАН.

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